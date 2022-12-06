目前正值世足賽16強賽事，新北市三重有4名男子今(6)日凌晨相約到自強路二段一處酒吧喝酒看世足賽轉播，結果他們竟憑著酒醉大鬧酒吧，還四處騷擾店內的酒客，逼得店家只能報警求助，4人見警方到場時還叫囂、動手推員警，最後都被上銬壓制帶回，全案訊後依違反《社會秩序維護法》移送簡易庭裁處。

這起事件發生在今天凌晨2時50分許，20歲王姓男子、31歲吳姓男子、32歲鄭姓男子以及31歲蔡姓男子相約到三重自強路二段一處酒吧喝酒看世足賽，不過在酒酣耳熱之際4人因聲量太大與他桌的顧客起衝突，結果酒醉的他們就開始叫囂，並四處騷擾、嗆聲店內的酒客，大鬧了約半小時後，店家才忍無可忍的報警求助。

豈料當警方到場處理時，以鄭男為首的4人仍大聲向警方叫囂，鄭男更動手推現場處理的員警挑釁，結果4人當場被警方壓制上銬，帶回派出所實施保護管束，待其酒醒後製作筆錄，全案訊後4人均依違反《社會秩序維護法》移送簡易庭裁處。

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