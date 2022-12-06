綠營論文抄襲案連環爆，外界點名應徹查國安局長陳明通所有指導的學位論文，他的學生們恐怕「剉咧等」。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（6）日認為，如果沒有選舉，這些抄襲案根本不會被揭露，這些在「陳主委模組」下撰寫論文的學生才會「剉咧等」，但仍有些學生還是很認真。

民進黨前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦的碩士論文接連被認定抄襲，遭撤銷碩士學位，兩人指導老師皆為陳明通。柯志恩今出席感恩茶會時認為，陳明通指導的學生有些人是很認真寫作，但有些人可能在「陳主委的模組下」撰寫論文才會「剉咧等」。

「如果沒有選舉，這些都不會被揭露出來！」柯志恩強調，陳主委要好好對這些事情釐清，畢竟他們指導過170多篇論文，很多人還是很認真，要還這些學生公道，另有些問題的學生應該要自己思考如何面對。

至於近日民進黨身陷黑金疑慮，柯志恩表示，自己絕對相信，黑金是社會群眾大家最唾棄的，不管民進黨、國民黨有這些背景的要擔任民代，當選民提出質疑應該都有所說明，黑金這次被揭露，對未來選戰規畫和人選，兩黨主席都要做一些考量。