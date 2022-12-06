現在年輕人使用的社群軟體，有逐漸以大陸的「抖音」、「小紅書」為主的趨勢，臉書及Instagram則被認為已退流行，身為人母的知名律師李怡貞，也透露女兒對抖音的沉迷程度，憂心表示：「真的要全面封殺」。

抖音近來出現許多假冒台灣政府機關的帳號，讓數位部官員指出與小紅書亦屬危害國家資通安全產品，已限制公部門資通設備及所屬場域使用，不過因為短影片配上洗腦歌曲，仍深受年輕族群喜愛，對此現象，知名律師李怡貞透露讀幼兒園的女兒只要拿到手機，就急著要看抖音，甚至到了沉迷程度，無奈表示：「我們局外人看著影片中的人抖著抖著也不知道是有什麼著迷之處」，接著憂心表示：「我真的覺得抖音真的要全面封殺」，但仍不忘誇讚：「小紅書的部分，人家時尚走得很前面」。

對此，網友紛紛留言：「國小都看抖音，而且還會拍抖音，國中後都看小紅書」、「老人群組早已被抖音攻佔了」、「擋不住了啦，除非斷開3C產品」、「小紅書真的很好看~新款精品他們有第一手消息」、「越擋就越想看、人性便是如此」，也有人無奈表示：「抖音一響父母白養」、「抖音真的很難懂，不懂其中樂趣」。

至於未來是否限制業者提供民眾下載及使用問題，官員表示涉及適法性等因素，會再進一步協議及評估後再做決定。