王力宏去年12月宣布與李靚蕾離婚後，暫退演藝圈，兩人離婚官司一路從紐約法院，打到台北地方法院，至今尚未宣判結果，而王力宏也因遭李靚蕾控訴，形象重挫，何時復出備受關注。由名導邱瓈寬領軍的寬魚國際6日宣布王力宏將於明年1月28日在美國拉斯維加斯Resorts World劇院開唱， 而王力宏也在預告視頻中道出：「哪怕只有一個人，我也要唱給你聽。」宣誓重返樂壇的決心。

被問到為什麼會跟王力宏合作？邱瓈寬接受《中時新聞網》專訪表示：「我也想過還有誰要看王力宏？這兩年在我人生最低潮的時候，力宏一直都有安慰我，我也有安慰他，考試最後一名不會再退步了，我開玩笑說好像是倒數第二名在鼓勵最後一名，我們將不會再退步了。」

當時邱瓈寬很訝異王力宏承受這麼多壓力，他是怎麼度過的？「他說他看《聖經》，像《約伯記》裡面的約伯，突然之間就遭遇巨變，一切都變了。但他比約伯又要好一些，起碼他沒有一身膿瘡，他還有他的孩子。」

邱瓈寬雖然是佛教徒，對《約伯記》也很熟悉，且深受王力宏的話以及他的暖舉所感動，「我心裡想，音樂是他的信仰，如果被連根拔起是很可惜的事，我始終覺得他的才華不應該被一筆抹煞。」邱瓈寬20年前是最早舉辦王力宏巡迴演唱會的人，當時她看到王力宏那麼有才華，應該讓更多人看見，於是幫他辦了「不可思議」世界巡迴演唱會，是王力宏 人生中第一個伯樂。

如今王力宏形象受損，舉辦演唱會是否擔心影響票房？邱瓈寬則說：「他還是我20年前認識那個誠懇、有才華、努力的王力宏，他給我的感覺，就算只有一個人相信他，他也願意唱給他聽。」而寬魚國際早就有計畫要進軍歐美舉辦演唱會，於是特邀王力宏舉辦「ONE Lee Hom Wang」演唱會。

她對王力宏有信心，「力宏會一如以往的，用吹毛求疵的態度演出自己最擅長的音樂，也會分享他這些日子以來的一些感受，演唱會上將會首唱，他沈澱下來寫出的新歌。」