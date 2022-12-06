三軍總醫院汀洲院區，今年10月斥資逾億引進高階磁振造影儀與高速電腦診斷掃描儀。（陳人齊攝）

為提供中正區、中永和區、新店區軍民更先進的醫療服務，三軍總醫院今年10月斥資1億在汀洲院區引進全新1.5T高階磁振造影掃描儀（MRI），及160列高速電腦斷層掃描儀等先進設備。三軍總醫院院長王智弘表示，汀洲院區將以3至4年的期程，規劃成中度急救責任醫院，將持續挹注資源投入醫療設備更新，為地區提供服務。

三軍總醫院今日舉辦「汀洲院區醫學影像中心」揭牌啟用典禮，王智弘指出，自己是土生土長從汀洲院區出身的醫師，因此對中正、中永和、新店地區擁有深厚情感，因此在三軍總醫院搬遷至內湖後，仍心繫汀洲院區的活化工作，期盼能從引進高階磁振造影掃描機開始。

三總放射診斷部主任張維州表示，高階磁振造影儀在被廣泛使用於身體各部位的腫瘤篩檢，此外在腦部、脊椎神經系統疾病診斷中也扮演重要角色，傳統的磁振造影最為人詬病的無非是檢查時間過長，會造成病患不適感，如今汀洲院區引進的新式高階磁振造影，可大幅減少檢查時間，並提升影像清晰度。

王智弘表示，今年台北市衛生局考量中正、中永和、新店地區的醫療需求，擬將汀洲院區列為初級急救責任醫院，讓汀洲院區的住院量提升至40床，未來汀洲院區會持續朝中度急救責任醫院的目標努力，讓病床開設能提高到80至120床。

王智弘說，取得中度急救責任醫院認證，意味著要更新院內的醫療設備，未來將陸續增加神經功能檢查室、內視鏡中心、手術室、ICU等治療空間，透過資源整合集結更多頂尖醫療人才進駐，希望能在3、4年後達標。