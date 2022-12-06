國民黨台北市長當選人蔣萬安5日率交接小組，赴台北市政府與市長柯文哲商討未來市政事宜，柯團隊列出24項市政交接，不過北市議員游淑慧表示「有點傻眼，一堆漏而不談、避重就輕的問題」更點出5大重點要蔣萬安注意；北市府發言人陳智菡表示，交接事務繁雜，非一次性會議能完成，待蔣團隊內閣確定後，儘速進行「局對局」的細部對接。

游淑慧在臉書表示，柯團隊避重就輕，並列出5個重點要蔣萬安注意，「只能說步步小心、如履薄冰」。首先是2038亞運相關計畫。柯文哲最後一年任期突然拋出要爭取2038年亞運，不但到市議會總質詢的時候報告，也跑去跟關渡的地主拍胸脯，讓地主們有一種土地即將會被徵收的錯覺。耗資可能近千億的亞運計畫，居然沒有在交接的重大政策之內。

第二，是台北市府的隱藏負債，柯市長一如往常的自誇8年來還債570億元，卻沒有跟蔣萬安交接，社宅目前就計畫要舉債超過650億，這些隱藏債務，藏著不講，是健忘還是禍心？

第三，是台北商圈振興計畫。這兩三年台北市因為疫情的問題，商圈景氣大受影響，東區商圈沒落不振，這難道不是重大未來需要解決的市政問題嗎？

第四，是東區門戶缺電問題。東區門戶缺電問題在選舉的時候，被黃副市長拿來高度炒作，怎麼一選完，缺電問題就變成不是重大問題？

最後，是悠遊卡市佔率萎縮及電子支付慢人一步。悠遊卡公司曾經在電子票證擁有接近99％市占率，在柯文哲上任後面臨一卡通、iCash愛金卡等競爭，居然節節敗退，市佔率崩盤。

而北市府針對議員質疑，陳智菡強調，昨天蔣萬安準市長第一次率團隊前來市府拜會，雙方先進行大方向討論，閉門會議內容皆經過幕僚會議確認過，北市府尊重蔣萬安市長幕僚提出的三個原則(一)府級列管清單、(二)北市府急需中央協助的事項

、(三)各局處未來重大施政計畫，以此三原則提出24大項移交項目，蔣團隊幕僚也認為相當充分。

陳智菡強調，市長柯文哲特別交代，希望蔣萬安市長內閣成員確定後，能希望儘速進行「局對局」的細部對接，市府會安排會議，協助新團隊儘速上手，也歡迎蔣準市長隨時加入，以利嫻熟市政。

陳表示，誠如議員所言，對接事務繁雜，絕非一次性會議能完成，北市府早已準備就緒，只待新團隊成員完備，即可隨時啟動。