外媒援引消息人士報導，包括長江存儲等多家中國企業可望從美方的「未經核實清單」中排除，這表示這些中國企業被打入貿易黑名單的危機可望暫時解除。

報導指出，在美國總統拜登和中國國家主席習近平於11月中旬進行面對面的實體會議後，北京當局便放手讓華府對相關陸企進行調查，這些調查旨在確保美國尖端技術不會為中國軍方所用。

美國商務部在今年10月將長江存儲等31家實體列入「未經核實清單」，並宣布一項新規，若外來阻力導致美國官員無法對「未經核實清單」上的企業進行產品最終用途的實地稽查，美方得以在60天後啟動程序，將這些實體改列「實體清單」，也就是所謂的貿易黑名單。

美國商務部出口管制助理部長Matthew S. Axelrod在拜習會後表示，這項新規定將適用於長江存儲與其他30家中國企業，同時也適用於先前已被列入「未經核實清單」的另外50家企業，最快可能在12月6日將這些企業列入實體清單。

在最後期限到來的前一日，彭博社周一（12月5日）援引消息人士報導，中國商務部已經著手配合美方對長江存儲等陸企的稽查，因此華府可能不會宣布將這些陸企打入貿易黑名單。