每逢元旦，不少國人會規劃觀看日出，迎接新年第一天，台北天文館特別製作「2023年元旦曙光及日出地圖」，只要點擊線上地圖，便能自動精算出所選地點的精確曙光與日出時間。經過整理，全台最早日出的地點位於花蓮縣柏南山、離島是蘭嶼紅頭山，平地最早則是台東縣三仙台嶼。

根據天文館提供2023年元旦最早曙光及日出地點及時間表，元旦當天早上約6時3分37秒可在花蓮縣柏南山上看見曙光，日出時間為早上6時28分05秒。蘭嶼紅頭山約早上6時05分07秒能看曙光，日出則是6時29分23秒。台東縣三仙台嶼則是早上6時10分出現曙光，6時34分54秒日出。

天文館解釋，日出時間指太陽上緣出現在地平線的時刻，最早曙光則是「民用曙光」出現的時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見。

此外，日出與曙光時間會受到地理高度的影響。天文館舉例，以台灣而言，海拔100公尺處看見的日出時間約比平地早1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是4000公尺的高山則足足提早11分半鐘。

在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，向南1公里則約提早1.1秒。台北天文館的『2023年元旦曙光及日出地圖』已將地理高度列入計算，較一般資料更為精確。

館方指出，2022年全國最後一道陽光消失在太平島，日落時間為晚間6時11分32秒，同為離島的金門烈嶼是晚間5時30分47秒。台灣本島最晚日落在屏東縣泰武鄉的北大武山，時間在晚間5時31分19秒，平地則為高雄西子灣的晚間5時26分33秒。