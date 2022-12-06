隨著大陸各地陸續調整市內和跨省出行政策，近幾天民航航班量出現回復趨勢。根據第一財經引述航班管家的資料顯示，截至12月4日，瀋陽、銀川機場的航班量已連續6天增長，哈爾濱，重慶，大連和呼和浩特機場的航班量也連5天增長。其中重慶機場5天暴增475％，呼和浩特也激增375％，哈爾濱機場則成長了336％。

而各網路平台的機票預訂量也增長明顯。根據「去哪兒」數據顯示，3至4日較上周（11月26至27日），廣州進出港機票預訂量均有170％增加；從鄭州出發的機票預訂量增長2倍。而5日取消強制「落地檢」的山東濟南，進出港機票預訂量有1倍增長。

此外，近一周來火車票預訂量也同步上漲。鄭州3至4日較上週末（11月26至27日）增長1倍、濟南增長3倍、青島增長2倍、重慶增長7.4倍。

同時多地優化調整防控政策也拉動了機票價格的上漲。根據同程旅行數據顯示，過去一周機票平均價格上漲30％達到750元（人民幣，下同），比今年十一國慶黃金周的平均價格上漲約16％。其中12月3日單日人均機票價格922元，達到10月以來機票平均價格峰值。

但雖然近幾天航班量和預訂量恢復中，但從今年整體情況來看，目前航班量仍在低位，這與目前更多地方仍對外省抵達人員實施「三天三檢三不」政策仍有關聯

從航班管家資料顯示，統計到2022年第48周（11月28日至12月4日），全大陸的民航執行客運航班量為2.2萬架次、日均航班量3269架次，較上周下降18.8％、年減幅61.5％、航班執飛率為22.1％。