大陸女星孫儷與男星鄧超結婚至今已有12年的光陰，還育有一子一女，家庭生活令人稱羨。近日，夫妻倆低調現身學校表演晚會，為女兒加油應援。有眼尖的網友挖出學校背景，竟與陳小春兒子Jasper、吳尊兒子Max就讀同一所國際學校。

近日，有網友在社群平台上表示自己偶遇到孫儷與鄧超兩人出席校內表演的活動。他們戴著毛帽、鴨舌帽安靜地待在觀眾席上，等到有小朋友們盛裝打扮的上舞台隨著音樂起舞，兩人便拿起手機拍攝，途中孫儷還轉頭查看老公拍攝的畫面，並輕聲談話。原來兩日是為了女兒「小花」的表演才特地到訪學校支持，雖然他們已低調打扮，但還是被眼尖的網友認出，影片一時在網路上瘋傳。

此外，更有網友發現影片中椅子的樣貌神似星二代Jasper表演影片中的椅子。同款的外貌竟意外抓出兩位星二代讀的是同一所學校。讓網友相當吃驚。因為據傳Jasper與吳尊的兒子Max是同學，一同就讀上海耀中國際學校，一年的學費要價人民幣20至30萬元（約新台幣89至134萬元）。

消息曝光後，一時引發網友們熱烈留言，表示「明星也是一般人，身為父母願意支持孩子的表演真是太感動了」、「居然和Jasper是同校嗎」、「突然明白明星與老百姓的差距了」、「果然父母的努力就是希望孩子可以過得更好。」