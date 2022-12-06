男星陳冠霖，過去演出多部八點檔經典戲劇，濃眉大眼長相帥氣的她更是被封為「八點檔男神」，近期他與劇組告假，一個月時間未出現在劇中，讓粉絲不斷敲碗他回歸，昨（6）日他驚喜曬出與演員的大合照，表示將重返劇組讓粉絲相當期待。

陳冠霖在《一家團圓》中飾演男主角葉至誠，近期他因出國而一個月未出現，昨（6）日他在臉書上曬出自拍照寫下：「好久不見『一家團圓』」宣布回歸，之後也陸續貼出與「葉家人」演員的大合照，當中阿嬤張琴、媽媽張鳳書、伯母張瓊姿坐在沙發比手指愛心向鏡頭露出微笑，而陳冠霖與江宏恩站在後方嘟嘴微笑，模樣相當逗趣。

貼文曝光後，粉絲激動的在底下留言「總算等到你回歸」、「男主角出現，好棒！！」、「等的好苦啊，這一個月真是漫長」，另外有粉絲表示，希望李燕也可以回歸「男主角歸位來了，女主角也要歸位回來了，快點讓雅卉跟至誠團圓」、「你終於聽到我們的呼喚回到一家團圓，期待雅卉回歸與至誠一家團圓那就更圓滿了」。

事實上，陳冠霖因多次演出八點檔時與李燕搭檔多次，兩人被粉絲稱為「3344」組合，這次在《一家團圓》中兩人再次合作飾演夫妻，中間經歷許多波折好不容易在一起，結果李燕在劇中突然中彈領便當，讓觀眾相當震驚，據悉李燕是因聲帶長繭需動手術，加上副業繁忙，才暫時與劇組請辭但不排除之後回來演出，如今陳冠霖回歸粉絲也非常期待李燕可以再度重返劇組。