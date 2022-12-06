2022年歲末最大的流星雨雙子座流星雨，12/14登場，當天的Zenithal Hourly Rate(ZHR，天頂小時出現率)達到極大期，預估每小時可以看到150顆流星，14日晚上約7時輻射點從地平線東北方升起，上半夜觀測條件佳、下半夜會受到月光影響。

台南市長黃偉哲表示，大部分流星雨的形成原因都跟彗星有關，但是雙子座流星雨特別不一樣，母體為(3200)法厄同小行星，當太空中的小行星靠近太陽時，它會受熱噴發出許多小石頭、碎屑、灰塵，而小行星的路徑上也就充滿著這些碎屑，若地球剛好經過小行星的軌道，遺留的碎屑便會撞進大氣層，因而產生出流星。

由於流星看起來好像都從天空中的某一個點(輻射點)出現，便以輻射點所在的位置為流星雨命名，如雙子座流星雨的輻射點就在雙子座的方向。

台南市教育局長鄭新輝表示，觀看流星雨不需特殊器材，只要找光害少、視野開闊的地方躺著朝上以肉眼觀賞即可，當日晚上約7時輻射點從地平線東北方升起，由於12月14日為農曆23日，上半夜觀測條件佳、下半夜會受到月光影響。

南瀛天文館當日也會舉辦觀測活動，從19時至24時將有流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽及網路直播等，除了看流星之外，當日還有3顆明亮的木星、土星、火星可以觀看。

南瀛天文館提醒，12/8為2年一度的火星衝，南瀛天文館將於YouTube頻道辦理線上直播觀測活動。(記者張雅雲/台南報導)