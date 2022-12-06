黃喬歆曾被雙魚座閨蜜搶工作。（中天提供）

Lala身邊也曾出現雙魚座的假面閨蜜。（中天提供）

楊皓如覺得自己和金牛座不對盤。（中天提供）

中天綜合台《同學來了》明（7日）晚9點播出「怎麼這麼衰！！碰上妳這“假閨蜜”！！“這些星座”真的啥事都幹得出來」，安心亞透露曾被處女座閨蜜出賣：「我跟她講秘密，還說真的不能講出去，她說『我講出去事業走下坡』，結果她還是講出去了。」星座專家表示處女座有一缺點，就是很會搶資源，代班主持人張立東遭到點名後笑說「各憑本事」，不料這話卻讓阿Ken起疑：「你到底在盤算什麼？你是不是不讓他（納豆）回來？他是我兄弟耶！」

黃喬歆則分享曾發現閨蜜背著她搶工作，她說有時跟廠商互惠贊助服裝，結果有天雙魚座的閨蜜就怒氣沖沖地給她一個連結，原來是廠商拿她的照片下廣告，增加曝光度，「我覺得這還好，但她真的很生氣，一直說廠商很不ok，沒經過妳的同意太不尊重妳，我就想說好吧，然後就沒再跟對方合作。」結果事後黃喬歆發現閨蜜和廠商搭上線，她傻眼追問閨蜜：「妳不是說他們很不ok嗎？她就說可是他們別的品牌對我很不錯。」聽完黃喬歆的描述，阿Ken就知道對方身分，還故意地向大家暗示：「這種行為很不『優』唷。」

阿Ken也認為雙魚座有些缺點確實讓人頭痛，只要一哭，就會讓大家覺得他是受害者，旁邊的人不管再怎麼有道理都是欺負他們的人，Lala也認同這說法，因為她就有過這種假面閨蜜：「這故事比八點檔還精彩，女主角就是雙魚座，我認識一個新對象，這個女生就一直跟我講那個男生不好，像是在幫我把關，我就跟那個男生就此打住。」但讓她意想不到的是，後來閨蜜竟和這男生在一起，更在公開場合讓她難堪：「她當著所有人的面，跪在我面前哭說『希望妳可以祝福我們，妳不是說希望我可以幸福嗎』，然後所有人就圍過來說怎麼了？我不知道要怎麼收拾，只好笑著說『妳開心就好』。」

楊皓如則認為自己和金牛座不對盤，「我是從政論節目出來，因為名嘴的通告費很少，大家都希望能當固定來賓，那時候有一個心理專家常來跟我聊天，跟他熟了以後，有次錄節目前，我又接了一場錄影，我就跟他說如果我遲到，幫我拖延一下，他說沒問題，結果我趕到後，攝影棚是鎖住的，我站在外面不敢走，錄完製作人就說『現在很了不起嘛，不在乎我們這種小節目可以不要接啊』！」楊皓如就發現那個心理專家時常在製作人身邊搧風點火：「像我會把腳本拿回家當回收紙，他還去跟製作人說『她現在這麼多通告，妳怎麼能保證她不是把你的腳本拿去給其他製作單位看』。」更多精彩內容請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。