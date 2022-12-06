台北市長當選人蔣萬安小內閣最重要人事就位，高雄市前副市長李四川同意出任台北市副市長一職。而李接受電訪表示，自己已經淡出政壇2年多，希望能真的幫上蔣萬安的忙。

李四川公務生涯25年，一路從基層做起，歷經台北市工務局長、新北市工務局長，接著經國民黨主席、前新北市長朱立倫延攬，進入新北市擔任副市長，最後又到高雄市擔任韓國瑜市府的副市長。

然在韓國瑜遭罷免後，李四川慢慢淡出政壇，擔任宏國關係企業執行長，這次在蔣萬安三顧茅廬下，終於點頭出任台北市副市長，也創下歷經「三都」副市長的第一人。

李四川接受本報電訪時，起初低調表示，「人事部分還是由蔣市長宣布較為適宜」，爾後鬆口原先不願答應是因為覺得自己已經脫離政壇，現職公司也穩定運作中，若是離開恐會產生一些問題。

李坦言「蔣萬安雖然年輕，但很沉著，態度也很誠摯」，因此自己最後點頭同意出任。由於外界擔憂蔣萬安對市政議題較為陌生，這次請來李四川扛下副市長一職，也讓李四川開玩笑稱「我是來救火的」，不過李也表示，相信蔣萬安的資質一定很快就會上手，也希望自己能夠盡到一份力，幫忙蔣萬安穩固市政。

至於今日是否會在蔣萬安會面，李四川低調表示，兩人會見面，不過暫不談及工作細節，僅是給蔣萬安一個正式的回覆，願意加入市政府。