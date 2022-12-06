立法院民進黨團主張再修公職人員選罷法，要納入排黑條款。國民黨文傳會副主委林家興今揶揄，民進黨如果真有心排黑，就應該先拿出務實辦法將黨內有黑道背景的黨公職先做處理，否則就是在作秀、打假球。

林家興也質疑，民進黨已完全執政6年，若真心想修選罷法納排黑條款早可推動，如今九合一選舉大敗後，輿論再質疑民進黨立委補選參選人吳怡農涉趙介佑、趙映光等黑道集團人頭黨員爭議，才想到要修法轉移焦點，過去6年是在裝睡？

民進黨團此次以民進黨「公職候選人提名條例」作為修選罷法修法參考，主張對涉犯檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、妨害選舉罷免、貪汙等罪者「判刑確定」就禁止提名。

林家興說，國民黨「黨章」規定，涉犯上述這些罪，只要「一審有罪」便禁止提名，還增列涉犯農漁會賄選、性侵害、與兒少性交易、殺人、重傷害、搶奪強盜、重大侵佔、重大詐欺、重大背信、恐嚇取財與擄人勒贖等重大刑案也比照辦理。

林家興認為，若民進黨團真的要「排黑」，是否應先跟進國民黨，從修改黨內規開始做起？呼應社會高道德標準期待

林家興揶揄，若民進黨選舉大敗才想起應謙卑、才能提出符合人民期待法案，那民眾應該不介意讓民進黨多輸幾次，直到民進黨徹底反省改進，成為符合人民期待的政黨為止。