大聯盟最新一位「3億男」是明星游擊手崔伊騰納（Trea Turner），美媒ESPN報導費城人拿出11年3億美元合約（新台幣91.7億），平均年薪2730萬美元，包含不可交易條款、不可逃脫條款，他未來11年都要留在費城打拚了。崔伊騰納被視為今冬自由市場最好的游擊手。

崔伊騰納今年在道奇繳出0.298打擊率、0.809攻擊指數，以強大的火力獲選銀棒獎。崔伊騰納2014年選秀被教士隊挑中，隔年被賣給華盛頓國民，在2016年國聯新人王票選第2名，輸給另一位游擊手席格（Corey Seager）。現在的席格也是「3億男」，他去年與遊騎兵簽下10年3.25億美元。

費城人外野手哈波（Bryce Harper）當年也在國民，他是崔伊騰納的好朋友。哈波曾對《今日美國》的記者說：「我認為崔伊騰納是當今最被低估的球員，他是那種不容易被注意到的好手。他是當今最好的游擊手之一，我很期待看著他明年會去哪裡。」哈波還表示他最喜歡的選手就是崔伊騰納。

經過哈波多番美言，加上費城人今年季後賽的精采演出，高層決定加碼補強球隊。10年3億似乎是比較乾脆的價格，美媒CBS指出，豪華稅是以球員的平均年薪計算，拉長到11年可以稍微清出一點團薪空間。另一位陣中的老夥伴還有全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber），他和崔伊騰納曾是國民隊友。