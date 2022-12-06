新北市教育局今舉辦「教育基金會展臂關懷計畫」捐贈儀式，今年有21家基金會參與，捐獻總金額為262萬元。就讀板橋高中學生陳越宇及高帆代表圓夢得獎學生，出席捐贈儀式，2人均表示，獎助金讓家人負擔減輕，未來就業後，希望自己也能夠像各位一樣，總是展開雙臂溫暖助人。

教育局表示，「教育基金會展臂關懷計畫」源於去年首創的「教育基金會勵學圓夢計畫」，今年擴大媒合，由10家增為21家，更名為「展臂關懷」代表聯結教育基金會資源，挹注新北學子，形塑優質教育環境。

計畫鼓勵各基金會自訂辦法，頒贈各項獎、助學金，協助弱勢學子，或把資源捐入於2005年創立的「溫馨助學圓夢基金」，獎助卓越清寒學生在學所需學雜費及日常生活所需的生活費。

今年有18個教育基金會投入新北市溫馨助學圓夢基金，包括英仕教育基金會、聖玄教育基金會、信業希望教育基金會、聞哲全人教育基金會、訊連玩美教育基金會、新北市食道疾病教育基金會、慈祐教育基金會、稻馨教育基金會、牙周病防治學術基金會、新北市蓮宗教育基金會、新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會、新北市海山陳氏教育基金會、普賢教育基金會、新北市賓陽教育基金會、留才教育基金會、嚴復教育基金會、新北市麗明教育基金會、慧濟教育基金會。

另國際教育基金會、林柏壽文教基金會、江雲教育基金會等3個基金會，則是挹注新北市國際教育、科技、體育等計畫的推動。

教育局長張明文表示，新北市不斷努力提供優質教育資源，協助孩子扎實地學習和成長。感謝各基金會以奉獻服務的精神共同努力，為幫助弱勢清寒學生，熱心奔走無怨無悔。教育局將持續串聯政府、學校與民間愛心力量，成為孩子們成長最強而有力的守護使者。