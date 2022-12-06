九合一地方選舉民進黨大敗收場，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠6日表示，此結果象徵操作「抗中保台牌」及「政績牌」不受民眾認可，顯見選民已對執政團隊投下不信任票，呼籲行政院長蘇貞昌應儘速率領內閣團隊全面改組，且不讓「敗選者聯盟」捲土重來，讓各部會首長成為民進黨疏通人事的管道。

蔡英文總統日前為敗選辭去黨主席一職，4日主持府院黨檢討會時，定調在本屆立法院會期結束後，將檢討府院與各部會人事布局。民眾黨立法院黨團上午舉行「選後傾聽新民意！內閣要改組、重大法案速排審」記者會，由黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿等人出席。

邱臣遠批評，選後蔡英文和蘇貞昌的表現只能用「背離民意、言行不一」形容，嘴巴講謙卑，實際上盡顯傲慢；選後新民意象徵對蔡政府投下不信任票，他呼籲蘇貞昌盡快帶著內閣總辭，別再眷戀權位，應循馬政府時期模式立刻總辭，而非在閣揆位置上「不動如山」，試圖創造新的蘇貞昌模式。

邱臣遠直言，2018年民進黨地方選舉大敗時，競選新北市長失利的蘇貞昌轉身接任行政院長，在高雄敗選的陳其邁擔任其副手，角逐台中市長失敗的林佳龍則接交通部長，「敗選者聯盟」陣容使人感到高傲、不謙卑，他希望新的人事內閣別「換湯不換藥」，成為民進黨的人事疏通管道。

張其祿也說，執政黨選舉慘敗的主因正是「背離民意」，而選前一直在談的平均地權條例，已超過200天未排審，只差臨門一腳，其他包括產創條例、氣候變遷因應法、不在籍投票等法案，期望選後能盡速排審優先法案，做出讓民眾有感的改革，「民眾已給執政黨一巴掌，呼籲民進黨懸崖勒馬，好好回應人民心聲。」

賴香伶也感嘆，雖然不希望再次出現「敗選者聯盟」，但依照民進黨派系平衡、不讓蔡英文跛腳，新內閣人選可能是妥協下的產物，這不僅非全民之福，甚至是國會新的災難來臨。