「班班吃石斑」政策上路不到2個月即跳票，但根據農委會統計，校園午餐的需求量為463公噸，但今年石斑魚產量約1.6萬公噸，佔比僅2.8％，外界質疑為何仍跳票？農委會指出，因為6月被中國大暫停輸入前已有許多石斑出口，「班班吃石斑」的入菜需求集中，供貨和處理必須取得平衡，所以才會出現調度問題。

根據農委會統計，目前已有13個縣市已供餐石斑魚，部分學校已供餐2次的縣市有台北市、新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣、嘉義縣、台南市及高雄市 ；但仍有9個縣市尚未供餐，除了彰化縣是因為無其他墊付預算經費外，其餘8縣市則仍待供應廠商調配貨源，漁業署已協調廠商調度，並配合縣市政府下訂供餐。

而根據農委會推估，預估今年石斑魚產量1.6萬公噸，11月底在池量約2040公噸，然而校園午餐的需求量為463公噸，實則綽綽有餘。

農委會副主委陳添壽今日受訪表示，6月以前已經有許多石斑魚出口，6月中以後中國大陸片面禁止輸入，供應和需求「當然不一樣」，營養午餐只要把魚刺處理好，就可以讓學生吃到好的水產品。

陳添壽指出，因為石斑魚需要三清，尤其是去刺，加工也拉抬了食材費用，每人每餐的國產食材獎勵金6元難以支應，現在剛好是石斑魚入菜的時機，最大的目的就是讓國產好食材給學校供餐。

問到為何仍供貨不及，陳添壽強調「不要急於一時」，一定都會讓全國學校午餐都吃到石斑，只是吃的時間不要都集中在一起，年前大家一定都可以吃到，只是早晚的問題。

至於高雄市已經承諾學校可以吃到4次，陳添壽僅表示，下學期會有更多其他好食材進入學校，但未直接回應其他縣市學校能否也吃到4次。