柯志恩及議員們深深一鞠躬向支持者致謝。（柯宗緯攝）

代表國民黨出戰高雄市長失利的智庫執行長柯志恩今（6）日起展開感恩茶會，預計有5場，以及1場感恩音樂會，過去幾乎沒有落選人謝票「這麼用力」，今首場鳳山人氣爆棚。柯志恩笑說，「我是市長未遂」，接下來不會離開高雄，甚至透露謝票將長達1年。

柯志恩今舉辦鳳山感恩茶會，現場擠滿2、300名支持者，選後人氣依舊爆棚。（柯宗緯攝）

柯志恩落選後，依照承諾沒有離開高雄，持續蹲點深耕，開票後一連2天，在大高雄展開車掃謝票行程，而也規畫5場感恩茶會，將陸續到鳳山、岡山、美濃、左營、苓雅等地，另12月11日安排感恩音樂會。

柯志恩今舉辦鳳山感恩茶會，現場擠滿2、300名支持者，選後人氣依舊爆棚。（柯宗緯攝）

柯志恩今頂著亮麗新髮型現身，媒體問及「過去沒人謝票這麼用力」，柯志恩直說，這很重要，而且這只是形式上看到的，她感謝很多宮廟、里長力挺。

她強調，會利用半年、甚至1年時間，再把曾去過的地方再走1、2次，謝票應該是會有1年的過程，感恩茶會等幾個行程是公開的，私下還是會用「潛水」方式多聊聊，大家表達感謝之意。

她今舉辦鳳山感恩茶會，現場擠滿2、300名支持者，選後人氣依舊爆棚，高市議員李雅靜、劉德林、吳利成、市黨部主委許福明、副主委曹桓榮等人一同現身，眾人深深一鞠躬向支持者致謝。

柯志恩自嘲，「我現在是市長未遂」，不過她強調，第一場首辦在鳳山，是有很大的淵源，她首度公開提到「不管選得如何，都會留在高雄」，就是在鳳山龍成宮說的，「我是為你們留下來，為鳳山留下來」。

柯志恩說，市長選完了，但是成果要延續，4年後是不是自己出來選市長未定，因為未來充滿變數，但現場支持者不斷喊出「一定要出來選」。她強調，4年後一定會有自己的角色，成功不一定在我，但已經打下這片基礎，相信會從53萬票開始往上累積。

她表示，接下來且戰且走，還有立委、總統大選，高雄至少要搶下2、3席，不能讓民進黨「南票北補」，一定要把高雄的票守住，甚至拓展，未來國民黨才有機會重返執政。

不過，她也提到，自己明年2月13日至6月底會重新回到學校教課，幫助學生完成碩士論文，因此大概1周有3、4天時間在台北教書，剩下時間保證會「回」到高雄，也會繼續關心高雄，提出好的市政規畫，「大家都在為4年之後，做好執政的準備」。

至於未來不去市黨部接黨職，如何在立委和總統選舉發揮影響力？柯志恩重申，現在是柯老師身分，最重要的工作是讓更多選民、學生對國民黨有不一樣想法，因此不會入主黨部主委角色，因為對黨務工作完全不熟，未來若要拓展中間選民，有黨職的工作不見得有利，因此打算成立協會，對文教、偏遠地區師生做努力，相信對國民黨還是有加分。