全國語文競賽3、4日在新竹市舉辦，全國22縣市共2437位語文菁英一同角逐各類獎項，競爭激烈，賽況空前。新北市語文競賽代表隊234位選手力戰各縣市好手，最後抱回85座特優獎座，總獲獎數全國第一，教育局長張明文表示，語言能力就是孩子的競爭力！新北市多元推動各語言教育，重視閩、客及原住民族語傳承，積極培育語文人才。

國語文競賽堪稱語文界的奧運，競賽對象分為國小、國中、高中、教師、社會5組，競賽語別分為國語、閩南語、客家語及原住民族語4種語別，其中原住民族語又包含16族語42方言別。

競賽項目則分為演說（含情境式演說）、朗讀、作文、寫字、字音字形5大項，今年並首度試辦本土語讀者劇場，共198項競賽類組，各縣市選手賽前無不努力苦練，以爭取最高榮譽。

新北市教育局指出，今年新北市代表隊成績大放異彩，其中特別的是，部分選手突破自身母語，挑戰跨語別參賽，積極苦練抱回全國特優。

秀山國小6年級郭允樂同學，出生於閩南家庭，在國小2年級時接觸學校客家語課程，覺得客家文化相當有趣，憑藉著自身對客家語的興趣，於3年級時首次參加學校客家語朗讀比賽，雖然未得名，依舊秉持對客語的熱誠，持續練習。今年再度鼓起勇氣參賽，勇奪全校第一，並在區、市賽一路過關斬將，最終代表新北市榮獲全國賽客家語朗讀國小組特優。

郭允樂表示，最大的成就感是自己可以突破母語，跨語別參賽，在客家語上靠著努力獲得好成績，特別感謝集訓指導老師讓他突破關卡，學會如何調整自己的聲情展現，精益求精，更上一層樓。

沙崙國小6年級艾丹尼同學，父親是奈裔美國籍、母親則是泰雅族，哥哥李維特曾多次代表新北市參與全國語文競賽並3次獲獎。在母親的鼓勵下，他也投入原住民族語言學習，去年獲得全國賽賽德克族語朗讀國小組特優，今年更斬獲太魯閣族語朗讀國小組特優。

他表示，會選擇學習太魯閣及賽德克族語，是受到哥哥的影響，在學習過程中如果遇到困難也會請教哥哥，回到家之後兩兄弟也會互相討論。指導老師楊以潔表示，艾丹尼本身個性較為內向，因此鼓勵他參加比賽來設定學習目標，榮獲名次的同時也建立孩子的自信心，兄弟2人都熱愛學習族語，相當優秀。