年度道路安全「金安獎」6日在新北市府舉行，今年總計有271位金安英雄接受表揚，他們散布全台，運用微小但堅定的力量，守護民眾道路安全。主辦單位新北市府在這次金安獎拿下10項大獎，新北市長侯友宜表示，提升市民交通安全是市府的重責大任，市府團隊必繼續努力，市民的小事就是我們的大事。

據交通部統計，2021年有2962人因為道路交通事故而死亡，今年截至9月底死亡人數為2293人；最主要死亡族群為機車及高齡者，其佔全體死亡人數，機車為6成4、高齡者為4成，較去年同期機車增加185人、高齡者增加89人。

交通部表示，已與相關中央部會研提高齡者及機車事故防制專案，鎖定目標族群設定精準改善措施，藉由中央及地方的通力合作，希望能達到交通事故死亡人數每年下降5％的目標值。

這次金安獎得主73歲的魏江素禎在新竹市擔任新竹國小導護志工已經30年以上，當初因為三個孩子都要提早到校，發現學校校門車流龐大，加入導護志工行列，沒想到孩子畢業成家了，自己仍持續堅持，隨著年紀越來越大，大家都勸她退休，但是「看到孩子能夠平安上學與下課」就是她最大的成就感，她也會繼續堅守崗位，守護更多孩子。

另一位得獎者黃惠筠在大學時期發生了重大車禍，導致右手下肢失去功能，但她並沒有怨天尤人，反而樂觀去面對一切，成為老師後，她立志要用最淺而易懂的方式向學生傳遞交通安全觀念，另外透過自身經歷，讓學生了解如何保護自己，避免發生交通事故。