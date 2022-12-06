葡萄牙前鋒C羅得罪自家總教練，先發地位恐不保。（美聯社）

卡達世界盃足球賽今晚11點，將由2010年世足冠軍「無敵艦隊」西班牙出戰「亞特拉斯雄獅」摩洛哥，一般預料西班牙是較被看好的一方，但透過小組賽經驗，提醒西班牙短期盃賽的不可預測性，絕對沒有大意輕敵的空間。

「無敵艦隊」不敢輕視摩洛哥，除了不想重蹈小組賽對日本一戰覆轍，還有摩洛哥教頭雷格拉古的強運，從今年9月接下兵符以來，他們6場比賽不敗，他也成為首位帶隊進入世足16強的阿拉伯教頭。

「五盾軍團」葡萄牙和「十字軍團」瑞士將在明日凌晨3點展開對決，若論過往交手戰績，瑞士稍占上風，但以現實狀態，由C.羅納多領軍葡萄牙還是有著不小優勢，專家認為葡萄牙可望順利挺進8強，瑞士則是再次止步16強。

C羅在世界盃舞台至今出賽514分鐘，25次嘗試射門，8度攻破對手防線，但他在淘汰賽的6場戰疫中都空手而回，他急需1顆進球來證明自己的偉大。然而C羅在小組賽對戰韓國時觸怒自家總教練，屆時是否能保住先發地位也未可知。除了C羅外，B.費南德斯也將扮演關鍵角色，過去5場國際賽6次射正進了5球，小組賽與烏拉圭之戰獨中2元，加上他的助攻本領更是葡萄牙最仰賴的攻堅武器。