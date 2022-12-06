2年前台鐵3198次區間車，行經高雄市楠梓區屏山巷，撞及1輛卡在平交道的聯結貨車，造成6人受傷，事後國家運輸安全調查委員會調查，發現該貨車公司從未曾辦理安全教育訓練，也未如實填寫每月的自主檢查表。交通部今（6）日公告修正《汽車運輸業管理規則》，明訂貨運業應備置平時管理資料及自主檢查表，平時自行確實檢查，並提供詳實資料配合公路主管機關定期安全考核，若未落實可開罰9千到9萬元。新制預計12月8日上路。

2019年4月10日台鐵一列3198次北上區間車於高雄市楠梓區屏山巷1號「東南水泥公司」旁的屏山巷平交道，撞及1輛聯結貨車，列車上1名司機員及4名乘客受到輕傷，其餘人員均安，另1名道旁保安人員受輕傷。

運安會將該事故列為重大鐵道事故立案調查，發現事故車輛所屬的汽車貨運行有安全防衛宣導教材，但公路總局後續考核時卻發現業者從未辦理行車安全教育訓練，也沒有按規定每月填寫自主檢查表。運安會據此建議修法，賦予主管機關查核業者的公權力。

由於過去查核時業者未必配合提供資料，此次修正「汽車運輸業管理規則」第14條，明定貨運業應設置平時管理資料及自主檢查表，平時自行確實檢查，並提供詳實資料配合公路主管機關定期安全考核；自主檢查表格式，則由交通部訂定。將來若業者未落實自主管理，就可依公路法第77-1條開罰9千到9萬元不等。