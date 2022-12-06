經濟部工業局於今(6)日舉辦「Taiwan Space 2022低軌衛星產業菁英論壇暨產業交流活動」，展示近2年輔導9案共19家業者投入含家用、車用、海事及航空等4大軌衛終端備研發果，總計帶動5.2億元投資額。

工業局為推動低軌衛星產業發展，透過主題式研發計畫輔導國內產業從元件供應朝向系統整合發展，力拚強化國產化端設備系統整合實力，及早布局國際衛星商供應鏈。去年已推動5案共計10家業者，包括創未來科技、昇達科(3491)、耀登(3138)、奇鋐(3017)、台光電(2383)、鐳洋科技、明泰(3380)、台燿(6274)、金像電(2368)、穩懋(3105)等，投入研發及用端設備及關鍵元件。今日於現場展示包含世代率放大器、衛星基站多工路以及追星相位陣列天線等具體研發成果，其中部分成果已切入歐美國際衛星營運商供應鏈，進行商品化驗測並簽署開發合作協議。

工業局表示，為提升種衛星應用場景的端產業供應能量，今年也積極鼓勵海事及飛行終端與關鍵技術開發，共計輔導4案、9業者投入研發，包含「海事端設備系統整合開發」、「行器終端設備系統整合開發」以及「低雜訊放大器關鍵術開發」。除了供應鏈端的產業輔導，工業局也致力於太空產業人才培育，今年導入國際培育資源及師資能量，辦理國際培育營、客製化技術應用工作坊等學習活動，共促進100家企業、456人次研才養成，故今日也同時舉辦「產業人才培育成果交流會」，推廣太空產業人才培育機制成果，更邀請國內多家企業如川升、全一電子、啟碁(6285)、緯穎(6669)、連騰科技、鐳洋、躍登科技、耀睿等，預計將釋出近100個職缺，強化太空產業。