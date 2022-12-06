九合一選舉民進黨大敗，內湖南港區立委高嘉瑜今在節目上也提出檢討，前衛福部陳時中在選舉期間的問題，她說，在選舉期間，候選人行程比較多，許多民眾會質疑，陳時中沒來，但蔣萬安和黃珊珊有來，而她也把這樣訊息傳達。至於選前曾提出一屍五命，卻慘遭綠營支持者出征，她說，當時她是擔心，論文問題沒處理好，會成為年輕人信任的破口。

高嘉瑜說，內湖南港有行程，她都盡力輔選，但到底整個選戰主軸是什麼真的不清楚，選舉期間的行程決定和會議，都沒找過我們，只能被動收到通知，看我們能不能去，我們只能被動跟著候選人，但選戰主軸、文宣、政策等都沒有參與，不知道總部，誰在裡面做什麼，從頭到尾都不知道，只有窗口通知，他們有個line群組，我們也沒被邀請進去。

高嘉瑜表示，地方有很多議題，包含內湖五期裡面有民眾辦公服務區做住宅，社區面臨議題，民眾都希望市長候選人能來座談或政策交流，而陳時中沒來，但蔣萬安和黃珊珊都有來，民眾就會覺得人家都可以來，為什麼綠營不能來。

高嘉瑜說，她一路以來，把她的憂心說出來，2018柯文哲跟姚文智，她也在節目上痛罵，當時黨內有柯黑，當時社會氛圍，去跟年輕人做對，對民進黨來說是有傷的。

而高嘉瑜曾在選前拋出的「一屍五命」，一語成讖；她說，一屍五命她是針對論文這事情沒處理好，對社會信任感會崩解，最嚴重可能「一屍五命」，不是幸災樂禍，而是把最嚴重的狀況說出來，不希望這樣。

高嘉瑜說，但卻硬要這樣子，年輕人會說，連這件事情都可以這樣辯解維護，還有什麼事情是不敢做或說不出口，對於我們長期所建立讓年輕人信任而有了破口，這就是所擔心的，人家再也不相信了，現在就是一個如何重新拾回信任的時刻。