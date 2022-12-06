擁有34E傲人上圍和甜美臉蛋的許薇安因上過《國光幫幫忙》被封為「國光女神」，又因踏入直播圈，以一雙美麗大眼被封為「電眼女神」，平時常在IG分享近況的她，昨(5日)曬出自己去蜜蠟除毛的照片，可見她僅用一塊布遮身體，上擠出超兇長輩，下方又因為開衩，肚子跟小褲見光，讓粉絲想入非非。

許薇安上月接受《CTWANT》採訪，目前有多項斜槓身分的她，透露有次受邀參加太魯閣路跑活動擔任主持人，當天她無預警收到粉絲送上5、6箱運動飲料，為表達謝意和禮貌，特別在臉書發文感謝粉絲，沒想到收到對方私訊性騷擾說：「裡面有一罐有『我愛的液體』，妳有喝到嗎？」，暗指某瓶飲料有「嘉明的味道」，令她嚇得當場要求大家停喝，逐一檢查，「他還說喜歡我喜歡到要把所有的愛意（液）都給我，到現在陰影都揮之不去。」

先前許薇安一度捲入私密片外流、秘婚生子風波，但她老神在在回應自己是走過地獄的女人，對這點是不會在意，並澄清所謂的私密片是本來要給直播粉絲的福利，不知何故提前外洩，至於婚姻狀態，她強調自己真的沒有結過婚，也還沒當媽，呼籲大家不要以訛傳訛。

昨許薇安再分享自己大尺度辣照，透露為了拍新年桌曆跑去除毛，「寫真封拍後就只剩年曆可以期待了，2023年曆拍攝前最重要的事，先來除毛」，「熱蠟除毛已經成為一種時尚你還不跟上嗎，全身乾淨溜溜94舒服」，可見她胸前白嫩雄偉上圍幾乎要溢出毛巾，若隱若現的下半身也讓粉絲暴動，回應：「好漂亮」、「美翻惹啦仙女」、「願美麗動人女神有美好一天」。