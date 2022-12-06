女星侯佩岑是新聞主播出身，曾有「台灣第一美女主播」的封號，即使轉戰演藝圈，精緻臉蛋跟優雅氣質仍受到粉絲歡迎，而一向以飄逸長髮示人的她，日前公開疑似剪短髮的新造型，日前她在IG公布真相，原來是為雜誌封面拍的封面照，想不到粉絲發現她意外撞臉南韓「性感小野馬」泫雅，她還加碼公布一直留長髮的原因，竟與天王劉德華有關。

侯佩岑上個月曾在IG上傳剪頭髮的影片，可見她背後站著理髮師正拿著剪刀「不懷好意」想剪去她的秀髮，她除了瞪大雙眼做出驚訝的表情，還在貼文表示「真的嗎？真的要剪那麼短嗎？」，接著在下一則附上花絮片的貼文說「經常會有想剪短髮的衝動～今天終於…」，讓大批粉絲以為她剪去留了多年的長髮，之後才在另一篇文解釋一切只是造型：「長頭髮還是沒捨得剪短」。

如今過了半個月，封面照終於出爐，侯佩岑昨(5日)除了表達喜愛拍攝時的簡單妝感外，她也說起久違剪短髮的心得：「記憶中好像只有上初一那年，和一開始當英文新聞主播的時候，有剪到這麼短過！」，更分享少女時期的頭髮長短跟劉德華有關，「因為我的偶像劉德華說喜歡長頭髮，所以每次剪頭髮都錙銖必較！這造型似乎讓我回到了過去～」

照片曝光後，粉絲見她這麼興奮也替她高興，然而大家的焦點全擺在她的眼影、短髮和鮮豔紅唇與泫雅頗為相似，讓她乍看就像泫雅本尊，紛紛稱讚：「以為是泫雅好青春」、「底子好淡妝濃抹總相宜」、「妝髮像泫雅」、「喜歡妳的優雅大方」、「這個大紅唇可愛又不失性感」、「真不是被王母娘娘罰下人間的」。