泰山(1218)昨天處分全家(5903)持股，泰山對於誰出手超過80億元買下持股三緘其口，不過，由於金額龐大，市場上點名能接手的買家不多，今天傳聞神秘買家就是國泰集團，主要由於全家每年穩定的配息，對於壽險、銀行等投資作為長期持有是不錯的標的。市場人士表示，除了財務性投資外，銀行端著眼於超商通路、信用卡的結合，都是未來可合作的方向。

泰山原本持有全家超過20％持股，潛在利益是龍邦集團看上泰山主要原因，不過，泰山公司派上周突然發動突襲，擬轉讓超過4萬張全家持股。昨天也宣布以鉅額逐筆交易方式，合計處分4.33萬張全家股票，總金額80.97億元，處分利益為54.53億元，以泰山目前股本50億元計算，對每股貢獻達10.91元。

對於誰有那麼龐大資金可以直接對敲，泰山發言人雷松清表示並不清楚，神秘買主成了讓市場猜測的對象。而昨天對敲的券商來自國泰證券，雖然不代表就是國泰集團，但市場直指國泰集團就是背後買家，由於全家每年配息率接近8成，獲利又相當穩定，對於金融機構是不錯投資標的，同時，還有超商通路、發卡的結合，都是未來可能的合作方向。

針對該傳聞，國壽發言人林昭廷否認這，他指出目前不但沒有聽到，壽險公司購買單一公司股票有受保險法規定，國壽要買下泰山超過10％的持股必須先報保險局核准。