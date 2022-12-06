印度大吉嶺紅茶極富盛名，不過今年以來價格大跌16%至每公斤372.54印度盧比（折合約台幣140元），據《金融時報》報導，大吉嶺茶葉價格下跌的原因是法規爭端，因買家對於印度混合茶葉的相關法規心存疑慮，因此大幅減少採購量，當地茶農面臨生存困境，悲嘆「我們快要破產了」。

報導指出，印度茶葉委員會禁止將普通茶與西孟加拉邦的大吉嶺茶混合，進而導致塔塔集團旗下Tetley等買家大幅減少採購量，雖然印度茶葉委員會10月修改規定，再度允許業者混合茶葉，但不准以標示大吉嶺茶葉銷售，使市場觀望氣氛濃厚，大吉嶺紅茶價格仍持續下挫。

印度茶葉協會秘書Sujit Patra透露，大吉嶺紅茶的價格已經低於生產成本。在大吉嶺經營Selim Hill茶園的亞格瓦則說，當地許多茶園瀕臨破產邊緣，如果在接下來的15個月裡不能扭轉局勢，他們可能被迫賣掉茶園。

印度鄰居尼泊爾則成為最大贏家，因氣候條件相似，尼泊爾生產的茶葉品質堪比大吉嶺茶葉，但生產成本更低，許多買家增加對尼泊爾茶葉的採購量。