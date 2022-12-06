熊仔將參加台中跨年晚會。（三立電視提供）

「2023台中麗寶樂園跨年晚會」去年湧進超過10萬人一起跨年，今日公佈首波卡司亮點：「原子少年」冠軍團天王星強勢來襲，其中團員小孩將在這舞台現身合體演出，甫獲得本屆金音獎肯定的旺福樂團、饒舌歌手熊仔也接力上陣帶來好歌。

原子少年天王星選在台中麗寶全員合體！吳昱廷充滿期待：「在遊樂園還是真的第一次 ，很期待，在我腦海裡是很浪漫的場景！」他們聽去過麗寶跨年演出的前輩說，演出完可以逛outlet、坐摩天輪跟衝美食街，是最開心的演出場地，談到樂園設施；高有翔則說：「最怕海盜船，因為玩了之後，一整天頭都會是暈的。而最愛的是雲霄飛車，在上面盡情的吶喊，那種快感總是能把腦裡的雜物都清除掉。」

蔡承祐顯得無懼：「最怕的倒是沒有，最愛的應該是賣食物的攤販，在遊樂園可不能沒有吃的！」高胥崴笑說：「我很喜歡遊樂園的氛圍，但抱歉我怕高基本上都不敢玩，我可能比較喜歡顧包包吧！」至於跨年喜歡在家看還是和朋友出門？蔡承祐直呼：「肯定是出門！我自己很喜歡那種過節氣氛跟大家聚在一起時的歡樂！在街上迎接新一年的同時，也道別了上一年的辛苦。」相約粉絲們麗寶見。

旺福樂團今年金音獎奪下「最佳樂團」肯定，姚小民也以〈蚵仔麵線》獲得金鐘獎最佳戲劇主題曲，這次將登上麗寶樂園陪伴樂迷們迎向新年，他們開心直呼：「在樂園演出心情就跟嘉年華一樣歡樂啊！從疫情開始到現在整整三年沒去樂園了。」也期許2023年：「旺福到處走透透演出，跟好久不見的大家見！」

本屆金音獎大贏家熊仔，奪下最佳嘻哈歌曲〈能火〉、嘻哈專輯《PRO》雙獎肯定！他對於跨年感到興奮：「第一次到麗寶樂園表演，感受氣氛很棒，不知道是為演唱會尖叫、還是遊樂設施太可怕而尖叫，希望這次有機會可以去玩玩遊樂設施。」小時候會回到台中黎明新村爺爺奶奶家，那裡有釣魚的兒時記憶、現在則對美味燒肉店印象深刻；至於演出內容，熊仔透露，「把大家想聽的、我自己喜歡的作品，氣氛會慢慢變炸，帶給大家一個舒服的夜晚」；也預告2023音樂計劃，過完年會馬上發行新單曲，請大家期待。晚會由DJ小龜跟圓圓擔任主持人。CH29三立台灣台、華視主頻轉播。