民進黨台南市正、副議長參選登記5日中午截止，僅邱莉莉登記參選議長，可望代表民進黨再戰尋求連任的無黨籍議長郭信良。市長黃偉哲今天受訪指出，有容乃大，維持團結很重要，不希望這次正副議長選舉，民進黨團再有人出走。

黃偉哲說，依照民進黨今年選的結果及盟友支持，議長選舉應該能有比較好的結果，其他縣市的民進黨席次取得雖沒那麼多，但都能在「相忍為黨」前提下，能夠有一個好的結果，不希望反而是相對選得比較好的台南，有任何出走狀況。

他也強調，民進黨團還是會與無黨籍議員及議長郭信良多方協調，畢竟大家都是為市民努力，而不是為個人努力，大家站在台南市的發展、市民權益上，大家都能共同努力，這也是競選公職的初衷，希望大家都能放下成見，好好溝通。

下屆台南市議會57席議員，民進黨取得28席，加上台聯等泛綠盟友席次，已實質過半，綠營評估只要別再重演4年前跑票事件，民進黨將有機會重掌市議會。