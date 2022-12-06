警方查獲「飛行草本」合成大麻工廠。（警方提供）

曹嫌為免黑吃黑攜帶辣椒槍防身。（警方提供）

網路廣告宣稱「飛行草」合法、比大麻更有效。（警方提供）

42歲曹姓男子，家族經營網購牛肉麵美食，他自己也曾受訪推廣，卻遭北市刑大查出，私下經營合成大麻工廠，警方日前先在新竹縣逮捕正在交易的曹嫌，起獲1.9公斤合成大麻，後在桃園再起獲2公斤原料，足可製造出市價10億的合成大麻。

北市毒緝中心日前獲報，有人在網上散發廣告，宣稱販賣1種「飛行草」，強調它是新型態大麻，政府還沒有管制，吹噓「合法」、「效果比大麻好」，吸引不少毒蟲趨之若鶩，相互介紹給同好使用導致流毒無窮。

專案人員透過網路IP循線追查，發現該集團從上到下至少分成4層，7月時先逮捕羅姓下游毒販，再循線溯源，陸續逮捕姜姓中層盤商、黃姓批發商及吳姓大盤商，最後才鎖定曹男是毒品最上源。

警方調查，42歲曹嫌平時經營網購冷凍牛肉麵，在當地小有名氣，曹還曾接受媒體訪問，推廣自家美食，私下卻從事合成大麻製造，不法獲利超過千萬，平時出手闊綽，出入還以500萬的賓士車代步。

警方為追查工廠地址，喬裝成清潔打掃人員，在竹北市山區埋伏多日，日前在曹現身交易時當場將他逮捕，起獲120包總重1.9公斤的合成大麻，曹為防黑吃黑，還攜帶辣椒槍和電擊槍防身，後又在曹桃園的豪宅，起獲2公斤原料，若順利製造可產出市價億元的合成大麻，警訊後依毒品罪將眾嫌移送法辦。

北市刑大指出，目前市面上出現各種新興、合成毒品，合成大麻「飛行草」吸食後，會產生與大麻相似的興奮反應，但毒性卻遠勝大麻數倍，持續吸食將造成腦部認知功能改變、喪失協調性與專注力，進而傷害呼吸系統，對健康產生嚴重破壞，呼籲年輕人不要輕信「合法」等不明廣告，誤入歧途染毒自毀前程。

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