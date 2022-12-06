關於美國的氣候法案將刪減對歐盟電動車(EV)的租稅減免措施，歐盟和美國周一表示，雙方的談判已經取得進展，但是仍未解決該問題。

美歐貿易和技術委員會(TTC)的第三次部長級會議之後，雙方的共同聲明指出，將針對此一問題進行建設性工作。

歐盟貿易事務的專門委員Valdis Dombrovskis周一表示，美國的降低通膨法案帶有歧視性，並敦促美國在年底生效前修改該法案。該法案將給北美製造的特斯拉、福特等品牌帶來約7500美元的購車減稅，並給歐洲車帶來極大壓力。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)雙方在關鍵議題上取得實質且具體的進展，包括在對抗俄羅斯的戰爭上，並有信心認為，購車補貼的議題將獲得解決。

雙方在美國的馬里蘭大學進行了六小時的談判，會後布林肯說：「這對歐盟和美國來說，都是一條非常積極、富有成效的前進道路」。

歐盟代表Dombrovskis說：「整體談判來說，我們在某種意義上是往前了一部，但是在關於降通膨法案上，我們則退了兩步，所以我們必須協調一下」，但Dombrovskis也說：「有稍微地感覺到更加樂觀」。

法國官員表示，他們希望白宮能提出一項行政命令，給歐洲國家一個喘息的機會。白宮則希望避免採取此一舉動。

這項法律也招致了韓國官員的批評。