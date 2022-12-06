將在高雄跨年表演的金星直言相當幸福。（高雄市府提供）

「2023高雄跨年亞灣未來市演唱會」強勢回歸夢時代，高雄市府今（6日）再公布表演卡司，超人氣男子團體原子少年「金星」和「Ozone」，金星團員表示，第一次唱跨年就被粉絲以「雙面舞台」260度包圍，超級幸福！他們說，很高興有機會感受高雄的熱情，跨年當天也會帶著特別編排的演出，登上跨年史上前所未有的雙面舞台，把金星魅力發揮到最大，和粉絲一起嗨翻高雄跨年夜。

從韓國受訓回來的「Ozone」團員們，同樣期待高雄跨年的到來，他們表示，在首爾感受不同工作環境，學到很多，也更有自信，很感謝高雄市政府的邀請，讓他們有機會到高雄陪伴大家一起跨年，配合雙面舞台的設計，也將帶來震撼演出，請大家拭目以待。

高雄市府表示，雙面舞台擁有260度視野，表演精彩加倍，舞台前觀眾數量也加倍；並強調，2023跨年花火將施放高空花火，與過往建築特效煙火完全不同。夢時代跨年自2014年施放煙火後，已暌違8年。市府說，這次以全新的跨年，回歸夢時代這個大家熟悉的場域，其中「亞灣跨年花火」是在時代大道路底「第90期市地重劃區」開闊的空地，施放長達180秒的高空花火，有別於8年以前的建築特效煙火，錯過只能捶心肝。