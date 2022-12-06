新北市漁業處與貢寮區漁會辦理產季系列活動，今在板橋遠東百貨前廣場舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」記者會，宣布推出產訂限量餐盒「貢鱻餐盒」。（蔡雯如攝）

新北市漁業處與貢寮區漁會辦理產季系列活動，今在板橋遠東百貨前廣場舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」記者會，宣布推出產訂限量餐盒「貢鱻餐盒」。（蔡雯如攝）

新北貢寮鮑正值盛產季節，今年受暖冬影響，產量略減，為了協助農友推廣貢寮鮑，漁業處與貢寮區漁會辦理產季系列活動，今在板橋遠東百貨前廣場舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」記者會，宣布推出產訂限量餐盒「貢鱻餐盒」，本月18日還會在產地舉行「鮑鱻料理之戰」，邀請料理達人和學子進行料理比賽比拼，還推出「擁鮑貢寮體驗之旅」一日遊行程。

貢寮區常務監事陳國光說，今年天候不穩，較晚降溫，往年九孔年產量約170公噸，今年九孔僅有約114公噸，鮑魚15公噸，貢寮鮑約有129公噸，不過品質部分沒有變化，新北貢寮鮑都在潮間帶放養，餵養紫菜，無論是乾煎、煮湯或清蒸等都很適合。

侯友宜說，這次趁著節氣，推出新北市全國最好吃的貢寮鮑，新北市貢寮鮑爽脆、彈牙，料理過後非常好吃，希望民眾來北海岸旅遊，來吃最新鮮的白帶魚、透抽和紫菜，最棒海鮮都在貢寮。

市府今年也輔導在地田媽媽餐廳，開發貢寮鮑產季、產地限量專屬餐盒「貢鱻餐盒」，集合透抽、白帶魚、貢寮鮑等海產，主打健康料理概念，即日起開放預購12月18日產地活動的餐盒，原價250元，現在開放早鳥優惠180元，產地活動當日也提供100份貢鱻餐盒，讓民眾搶購。

另外，貢寮鮑產地18日也會舉行「鮑鱻料理之戰」，邀請在地料理達人、餐飲學子以貢寮鮑為題，進行料理比賽，並由料理女王蔡季芳、海洋大學食品系老師張祐維和養殖系老師黃之暘等名廚專家把關，屆時得獎主廚料理貢寮鮑的教學影片，也會公布，讓民眾順利烹調出美味料理。

為了推廣東北角海岸的美麗風光，市府也結合貢寮鮑養殖達人、山富旅遊及卯澳社區等單位，推出「擁鮑貢寮體驗之旅」的貢寮一日遊程，18日首發出遊，每人1988元起成團即開團，讓民眾品嚐貢寮鮑，並到東北角各式景點遊歷。