大安區農會為消費者推出檳榔心芋「芋角」，讓消費者直接拆封即可烹飪煮食。（陳世宗攝）

大安區農民種植的「檳榔芋」品質好，今年市價卻沒有去年優異。大安區農會總幹事蔡建宗表示，為協助農民增加收益特擴大收購芋頭，並為消費者推出檳榔心芋「芋角」，讓消費者直接拆封即可烹飪煮食，亦為消費者省去芋頭削皮，避免消費者削皮後皮膚過敏發癢，並實質增加農民收益創造雙贏。

大安區農會指出，大安區芋頭生產基地主要在大安溪流域流經的沖積平原，因富含黑砂土質，土壤條件非常適合芋頭種植，大安芋頭種植面積約170多公頃，每年農曆中秋節到春節間盛產期；大安芋頭因具有Q、香、鬆、高澱粉的優質品質，連續四年獲得台灣農業百大精品獎。

大安農會不僅致力推動產銷履歷農特產品，對於青農的輔導更不遺餘力。（陳世宗攝）

蔡建宗說，每到芋頭盛產時期，大安農會皆舉辦大安芋頭優質評鑑比賽，大安「檳榔心芋」品質相當良好，農會為協助農民增加收益，特擴大收購芋頭，為消費者產出檳榔心芋「芋角」，讓消費者直接拆封即可烹飪煮食，實質增加農民收益，更將大安芋頭推廣至全台各地。

大安區農會6日特假農會本會4F，舉辦111年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽頒獎。（陳世宗攝）

大安區農會6日特假農會本會4F，舉辦111年度大安區優質大安芋頭評鑑比賽頒獎。邀請農糧署中區分署專員陳志鈴、中區農業改良場秘書蕭政弘、助理員蔡本源、農業局主秘陳柏宏等，農政單位各界長官前來為大安優質芋頭菁英們頒獎。

今年榮獲優勝獎有溫政彬、呂炳春、張江成、卓富山、陳進興、賴科、蔡美美、林瑞香、許勝昆及鐘智良等10位；榮獲銀質獎有鄭全益、鐘立佳、陳朝豊及莊登坤4位；獲得金質獎有許春田、紀咏妡、施水壽等3位，榮獲頭等獎有黃至青及蔣基章等2位、榮獲拔得頭籌之特等獎為卓國章，感謝芋頭菁英們。

蔡建宗強調，大安農會不僅致力推動產銷履歷農特產品，對於青農輔導更不遺餘力。近年來青農務農比例增加，在農會專心輔導及前輩傳承下，青年返鄉務農的人數年年攀升。安農春節專案已開跑，活動時間為即日起至112年2月3日止，更多詳細資訊請搜尋臉書：飛天豬．安農。