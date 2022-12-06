義民高中廣設科舉辦畢業成果展，學生們為了開幕緊鑼密鼓籌備中。（義民高中提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣義民高中廣告設計科將在縣文化局展出第31屆畢業成果展，主題為詩藝症，展期自12月7日至12月25日。校方表示，今年畢業展最大特色及亮點就是作品融入古典文學，從中汲取創作資源，包括以三國演義、水滸傳、西遊記、紅樓夢為創作題材的閱（月）曆文學，娓娓傳達閱讀古典文學後的省思及個人的成長歷程。

義民廣設科成立33年，學生曾拿下新竹縣學生美術比賽各類前3名的獎項外，校方也鼓勵學生積極參加各項全國性的美術設計相關比賽，均大有斬獲。此次展出作品專題類22組，內容涵蓋專題製作、西畫類、水墨類、書法類、平面設計類、版畫、漫畫等平面與立體的創作，總數量高達百餘件。

主題命名為詩藝症，也是今年成果展最大的特色，校方表示，學生創作作品融入古典文學，把經典文學、歷史的人、文物作為創作素材，重新賦予現代性。像是以桃源為主題的特色民宿設計發想自陶淵明的桃花源記，打造出現代人所嚮往的世外桃源。或是從歸有光的項脊軒志一文中激發靈感，架構出老屋新生命的Project C綠建築改造設計等。

校方表示，今年的畢業成果展，完整審視學生3年來從無到有的產出過程，每組作品從企畫、題目發想、展示方式、產品類別設定與製作，以及展覽所需之所有軟硬體設備，包含場地的佈置、陳設等都由小組同學們分工合作完成，展現學生跨領域視角的設計思維與實作成果。