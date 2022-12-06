一名重機騎士昨（5）日晚間行駛在台南84東西向快速道路往西4.4公里處上，前方疑似有車輛未確實綑綁裝載物，導致木塊散落一地，總計造成四部車受損，而重機騎士也身受多傷，怒轟「貨不綁好就上路，相當於是隨機謀殺」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，昨（5）日晚間九時許，行經在台南84東西向快速道路往西4.4公里處，路上竟有一堆木塊橫躺在兩個車道上，造成兩部紅牌重機、兩輛汽車受損，而重機騎士也受到多處挫傷、肋骨斷三根、手臂骨折等傷。

原PO表示，不要說騎慢、開慢一點就沒事，在完全沒路燈、東西又不明顯的情況下，看到就是在你眼前了，怒轟「貨不綁好就上路，相當於是隨機謀殺」，而從原PO分享的照片，能看到有汽車受損、重機輪胎變形，路面也散落一堆的木頭碎片。

據警方調查，疑似有車輛未確實綑綁裝載物，導致木塊散落一地，先是兩部重機車、一部自小客車，因撞擊散落木塊導致車禍，另一部大貨車又不慎擦撞倒地重機車再度釀禍，共計四部車發生事故。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「車子過去爆胎就算了，重機只要不穩滑出去都是重傷居多！東西不綁好真的該重罰！」、「絕命終結站第二集…」、「白天都不考慮走西濱了，更別說晚上…只能說你真的很雖小」。