武陵農場打造芳香萬壽菊飛碟地景，日前罕見「飛碟雲」前來相呼應。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場打造芳香萬壽菊飛碟地景，日前罕見「飛碟雲」前來相呼應。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場正值芳香萬壽菊盛開，園方發揮巧思打造一處飛碟景觀花圃，近日山上天氣晴朗，遊客在欣賞藍天白雲優美景致時，抬頭赫見大面積「飛碟雲」，天上與地上的「飛碟」景觀相呼應，難得美景令遊客嘖嘖稱奇。

武陵農場柳杉步道與沿溪步道間草原上，有兩個遍植芳香萬壽菊的圓形景觀花圃，直徑約20餘公尺，受惠於地理位置讓芳香萬壽菊「頭好壯壯」，每株可高達150至180公分，且花色較平地更為飽滿深邃亮麗，遠遠望去就像兩個澄黃色巨大飛碟矗立於漂亮的草皮上，吸引不少內行遊客紛紛拍照。

近日有遊客於草皮上拍照時，抬頭赫見藍天上出現罕見「飛碟雲」，令遊客嘖嘖稱奇，大嘆天上有神祕罕見「飛碟雲」，地上有璀燦亮眼芳香萬壽菊，兩者意外結合相呼應。

武陵農場芳香萬壽菊盛開，美不勝收。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場芳香萬壽菊盛開，美不勝收。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場副場長胡發韜指出，無論是南谷「飛碟造型」或入口花園「花牆景觀」，都是全台獨一無二運用高山芳香萬壽菊而形成的驚艷地景，是「數大」就是美的最佳展現。芳香萬壽菊景觀藝術歸功於前任場長吳志揚的遠見，以及歷任場長悉心呵護照顧，運用武陵優質氣候、天然環境與地形條件創造出獨步全國的美麗景觀。

武陵農場表示，目前芳香萬壽菊已逐次綻放中，最佳賞花期預估約可到12月中下旬，尤其以入口花園約200公尺壯觀花牆，柳杉步道與沿溪步道間的草原飛碟造型景觀，以及露營區花海區旁長約100公尺綿延芳香萬壽菊花籬景觀最為亮眼，也是遊客最近幾年秋遊武陵農場，除了原本的楓紅、銀杏，落羽松以外，才有的新景點與新體驗。

此外，武陵農場對於近來有極少數缺乏發公德心民眾採折芳香萬壽菊，踩踏進入花叢拍照，農場除已於入口花園架設2支24小時監視器外，並請每日4班次的解說志工老師加強對遊客宣導保護花木景觀與維護自然生態觀念，同時已協請雪霸國家公園警察小隊加強巡邏，目前成效良好。