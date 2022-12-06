2022世界足球賽掀起全民足球旋風，不只運動彩券熱銷，地下博弈網站更吸引賭客大手筆投注。日本籍的坂本姓男子看準世足風潮，在台中七期一棟商辦開設線上博弈網站，警六分局日前獲報查緝，逮獲坂本等44人涉案，經清查後，發現該網站投注賭資超過8000億日元，相當約1800億台幣，依賭博罪法辦。
警方指出，日前接獲線報，指稱有博弈網站在台中市的七期商辦大樓設點，專門提供日本賭客線上下注，經追查，發現該博弈網站提供線上百家樂、世足賽等簽注，即與台中市刑大科偵隊組成專案小組，上月29日搜索，查獲主嫌坂本及日籍、台籍、中國籍賭博集團成員共44人，並查扣電腦等贓證物。
警方持續清查，發現該線上賭場1年投注金額高達8000億日幣，相當於1800億台幣，相當驚人，且近期因世足賽掀起熱潮，更吸引許多賭客紛紛下注，經偵訊後依賭博罪法辦。
台中市警局第六分局長蔡元戎表示，為避免商辦大樓成為犯罪隱匿溫床，警方執行「清源專案2.0」計畫，持續針對網路賭博機房、製毒工廠等犯行加強蒐報及查緝，若發現不肖業者在幕後經營網路賭盤、職業賭場或洗錢水房、地下匯兌等情況，一定依法嚴辦。
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