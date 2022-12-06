首次來台參加徐生明盃韓國大邱Lions俱樂部，雖然在4強賽不敵高雄壽天國小、無緣爭冠，但在季軍戰以7比0擊敗新北汐止國小，季、冠軍賽4支球隊都會穿上徐生明的85背號球衣，總教練申春湜直呼非常有意義也很感動，之後也會好好保存這件別具意義的球衣。

徐生明盃從第3屆起開始有穿上「85」球衣的傳統，第6屆起改成晉級4強的球隊在季、冠軍戰都會穿上「85」球衣紀念已故總教練徐生明。過去曾和徐生明在韓國化妝品隊當過4年隊友的申春湜穿上這件球衣滿滿感觸。

他說：「這個設計非常有意義，當我穿上這件球衣很有感觸且感動，這是徐總生前使用過的背號，穿上後也一直想到和他的點點滴滴。」申春湜也表示，回韓國後會好好保存這件十分有意義的球衣，也會告訴小朋友關於徐總的一切，讓他們知道徐總是位很好的教練。

首次參賽雖然沒能奪冠，但奪下季軍申春湜也感到很滿意，他認為能打進4強就是很不錯了。徐生明盃邁入第10屆，也可能是最後一屆，申春湜直呼可惜，希望比賽還能一直辦下去，讓他還能再帶球隊來台灣比賽。

4強賽前開打前，6日凌晨3點正好是韓國在世界盃踢16強賽，申春湜笑著說自己沒有看比賽，「因為太晚了已經睡了，但睡醒第一件事就是看比數，看到韓國1比4輸球覺得很失望。」他透露自己喜歡足球但沒有特別嚴重，對孫興慜、金英權有印象，也知道曹圭成踢進2球。