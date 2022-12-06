百萬房車被撞 男不爽謊報「在車上被撞傷」結果慘了

44歲林男日前開車到艋舺大道用餐，離開時卻發現百萬房車左後方被撞凹，一氣之下向警謊報「剛才開車時被人擦撞，對方肇逃我受傷了」，萬華警方調閱監視器，發現林當時根本不在車上，除依肇載逃逸追查犯嫌後，另外也依違造文書罪法辦林男。
萬華警方10月21日晚接獲林男報案，指他開車行經艋舺大道時，突然被1台車擦撞左後方，對方肇事後卻迅速逃逸，他當時人在車上，因震動也受到輕傷，包括頸部、腰部都不舒服。
警方調閱監視器追查，卻發現林男說謊，他當時停好車後，就走到旁邊的餐廳吃飯，不久後確有1部車撞到林的車逃逸，在裡面的林聽到聲響才跑出來查看。
林看到畫面後，才坦承他停路邊的車子被撞，因為一時氣憤，加上想給對方多點教訓，才會謊報被撞受傷，警方隨即加辦林「使公務人員登載不實」的偽造文書罪，以及誣告罪，另持續偵辦涉及毀損的肇逃車輛。
林獲知偽文罪得處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金時，顯得相當驚訝，警方也呼籲民眾不要逞一時之氣亂報假案，免得提告求償不成，自己先吃上官司破財。
謊報
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。