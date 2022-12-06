花蓮縣政府客家事務處日前開設「興趣創造第二收入X手機攝影實戰」課程，邀請斜槓攝影講師指導學員用手機拍出美感照片，提升商品行銷力。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府客家事務處協助客庄在地微產業提升研發與行銷能量，日前邀請斜槓攝影講師，分享如何在興趣中創造第二收入，並在講座中講解如何以智慧型照相手機，作為入門攝影工具，增加故事豐富度，以提升行銷力及營運競爭力，讓參與學員收穫滿滿。

客家事務處辦理「洄瀾宜居微型創業平台計畫」開設「興趣創造第二收入Ｘ手機攝影實戰」課程，邀請本業為汽車維修師傅的攝影師蔡錫杬，分享如何在自學攝影過程中發展斜槓職涯，由於蔡擅長運用敏銳觀察力，將生活點滴轉化為獨特美景，且使用智慧型照相手機，便能拍出大師級藝術美照，課程開放報名後，立即吸引25家廠商、35人參與。

蔡錫杬在課程中，先帶領學員以手機作為攝影工具，透過實際體驗深刻了解消費者的感受，讓擁有豐富特色產品卻不諳行銷的客庄商家，或經營網路社群行銷的業者，有效提升專業知能，增加營運競爭力。

客家事務處處長彭偉族表示，手機攝影技術推陳出新，照片不輸專業相機，更有人利用手機拍電影、短片等，也因為手機攝影便於即時分享的特性，已成大眾的生活日常，更是商品宣傳的最佳利器。由於縣長徐榛蔚上任後極為關切客庄經濟發展，期盼以務實的創業課程與跨領域交流平台，促進在地創業者的互動及整合，協助產業升級轉型，再造客庄經濟的成長與永續發展。

客家事務處指出，「洄瀾宜居微型創業平台計畫」辦理目的，是希望以實質輔導模式，協助業者升級轉型，提升企業經營力及競爭新優勢，未來將持續舉辦多場課程講座、交流活動及輔導活動，縣內客庄地區中小企業及新創事業主如有興趣，可至計畫網站或「洄瀾宜居Ｘ產業交流平台」臉書粉絲專頁查詢相關資訊，另可電洽（03）8239860轉7070。