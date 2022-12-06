持續近3年的新冠肺炎，對國人精神健康造成不小衝擊。精神健康基金會今公布最新調查，發現有27.7％成人精神健康指數不合格，低於80分門檻，換算為人口，約有443萬人，又以「生活掌握」指標上影響最明顯，36.6％的國人認為缺乏歸屬感、22.2％國人不認為將來會更好。專家提醒民眾適當進行放鬆訓練，可透過腹式呼吸、運動改善精神健康。

精神健康基金會與國立台北大學民意與選舉研究中心合作，自9月30日至10月2日，依性別、年齡、居住地控樣，隨機抽取1102名20歲以上成年人進行電話訪問，調查新冠疫情對台灣精神健康指數的影響，以及台灣社會「死亡態度」的現況。

該調查共有24道題目，包括心身健康8題、個人價值5題、生活掌握6題、家庭健康5題，以80分為及格分數。健康指數組召集人、精神科醫師楊聰財表示，今年整體而言，20歲以上民眾分數為82.4分。

各面向中，最高分數的是家庭健康，共88.03分，其次依序為心身健康81.23分、個人價值81.01分，生活掌握80.27分。精神健康4層面中，「個人價值」面向得分創下新高，共81.01分，而「生活掌握」面向中缺乏歸屬感人口比例近4成，也創下新高，達36.6 ％，容易造成孤寂感。

針對疫情的影響，共有3個題項，包括對疫情煩惱的程度、壓力的程度、對生活的干擾程度，發現越感受到疫情影響者，精神健康較差。楊聰財表示，受疫情影響精神健康指數變不好之人數占本次調查人口的27.7％，換算為台灣成人人口數，約443萬人不合格，平均分數為78.8分。特別在「生活掌握」指標上有明顯影響，36.6％的國人認為缺乏歸屬感、22.2％國人不認為將來會更好。心身健康方面，有3症狀創新高，包括睡得不好（40.2％）、感到焦慮緊張（41.1％）、記性不佳（40.2％）。

精神健康基金會認為，在後疫情時代，政府必須正視經濟問題，以及貧富差距對國人造成的精神衝擊。雖有振興方案改善經濟困難，但不應一味的用金錢去解決金錢問題，應該正視金錢帶來的精神生活問題，去補足社會中對精神資源的需求以及困難。社會氛圍也不應單以經濟狀況評斷個人的價值，家庭之間的互動、人際之間的連結、個人興趣的培養茁壯都應該是國人提升精神健壯度與精神靭性的方向。

另一方面，由於新冠肺炎疫情下，不少民眾都來不及與染疫過世的親友道別，今年的調查亦新增死亡態度調查題項，發現有217.6萬高死亡恐懼者 （13.6％）的精神健壯程度不及格，其中女性比例顯著大於男性、青壯年比例（20-40歲）大於其他年齡層，且兩者有顯著相關性，越恐懼，精神健壯度越低，顯示死亡議題對於國人的精神健壯程度有待加強，精神健康基金會期望政府能增加生死觀教育，以及改善生存環境的穩定，避免產生的過多焦慮，減損精神健壯程度。

精神健康基金會於2001年成立精神健康日暨心靈啟航論壇，宣示每年12月第3個星期六為「台灣精神健康日」迄今已逾20年，藉由舉辦精神健康嘉年華傳達提昇精神健壯程度的重視與關心。今年度比照過往結合公益市集及腦展闖關主題，依據場地特性增加古蹟導覽巡禮，從「三五成群」、「與土地、歷史、文化連結」的角度出發，與導覽老師一起走訪圓山古蹟，透過了解在地環境、歷史，連結土地與文化，促進腦內神經迴路的正向發展達到豐富自我精神內涵的目的；鼓勵親朋好友一同參與，增強人際親密感，達到促進精神健壯的目標。