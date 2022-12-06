徐紅來、徐曾鏬妹夫婦捐贈災情勘查車和自動心肺復甦機給新工消防分隊。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

在湖口鄉新竹工業區開牛肉麵店的徐紅來、徐曾鏬妹夫婦，早年看到新工消防分隊救災的辛勞，積攢150萬元購買「災情勘查車」和「自動心肺復甦機」，6日在縣府進行捐贈儀式，縣長楊文科感謝徐紅來賢伉儷添購車輛和救護裝備贈予新工分隊，讓消防員執行救災和救護勤務更便利。

1974年政府開發新竹工業區時，徐紅來即居住於此處，算是見證新竹工業區的繁榮，早期靠自身手藝，開起工業區內的第一家牛肉麵攤來養家餬口。

70多歲的徐紅來回憶2001年工業區發生福國化工爆炸案，當時他看到新工消防隊員疲於奔命救災，希望能為消防隊員做一點事情，當時只能煮一碗麵，讓疲憊的消防員填飽肚子後繼續救災。

徐紅來心想未來自己手頭寬裕，希望能為這些消防員添購一些不錯的救災、救人裝備繼續救人，這個心願擱在心頭一晃眼20多年過去，4月他到新工分隊表達想捐車、捐裝備的意願。

新工分隊長黃凱隆聽徐紅來娓娓道來的心願很感動，徐紅來了解該分隊目前欠缺的車輛和裝備後，決定捐可以執行各種救災勤務的「災情勘查車」，及執行失去意識需緊急壓胸的「自動心肺復甦機」，這樣可以同時照顧到消防員最常執行的救災、救護2大勤務。

楊文科說，新竹縣鄉親都是憨厚善良的，看到徐紅來賢伉儷每天不辭辛勞賣麵，存小錢行大善，也是他身為新竹縣大家長要向徐紅來多多學習的地方。

楊文科除向徐紅來賢伉儷表達最大的敬意外，也責成消防局要好好珍惜使用，一定要發揮救災車和自動心肺復甦機最大的功能，維護湖口鄉民的安全。