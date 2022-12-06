Yahoo奇摩公布年度「台灣10大新聞事件」、「10大新聞人物」、「國際10大新聞事件」排行榜。回顧台灣10大新聞事件，「新冠疫情」仍是國人首要關注焦點，居10大新聞之首；10大新聞人物與國際局勢息息相關，由俄烏戰爭中成抗戰領袖的烏克蘭總統「澤倫斯基」居冠；國際10大新聞由「俄烏戰爭」排名第1。

「台灣十大新聞事件」以新冠疫情、九合一選舉、天災人禍受關注，台灣開始進入「與病毒共存」，回歸正常新生活，登上榜首；而去年大熱賣的「防疫險」，也因今年確診人數激增，保險業者慘賠，排名第10。甫結束的「九合一選舉」名列第2，選前激烈攻防的「論文抄襲案」影響選情局勢、選後餘波，位居第9。美國議長「裴洛西旋風訪台，引中共大規模軍演」排第3，震驚社會引發全國譁然的「柬埔寨打工詐騙」使上百國人欺騙受害，排第4。

2022「10大新聞人物」，俄烏戰爭兩大關鍵人物雙雙入榜，烏克蘭總統「澤倫斯基」位居冠軍寶座、點燃戰火的俄羅斯總統「普丁」則是排名第5。「伊莉莎白二世」與日本前首相「安倍晉三」相繼離世，分居第2名與第9名，選舉中落敗的「陳時中」與當選的「高虹安」因分別象徵九合一選舉兩樣情而入榜，分居第4、10名。

「國際10大新聞」中，二戰以來歐陸最大規模的「俄烏戰爭」，嚴重影響全球經濟及政治局勢登上榜首。「英女王伊莉莎白二世過世」與「日前首相安倍晉三遇刺」震撼世界政壇，分居第2及第3名。「中共20大落幕」習家軍全面掌權，兩岸關係日趨緊張，位居第4名。緊接著「拜習會」後美、中各自表述對台政策及「晶片禁令」的頒布，也讓中美關係暗濤洶湧，登榜第6、8名。另外「聯準會升息」與「FTX倒閉」撼動全球金融市場波段，引發民生通膨漲聲不斷、投資人的鉅額虧損也雙雙進榜，位居第8、9名。