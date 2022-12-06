昇達科(3491)第二代衛星發射釋傳捷報，最快本月、慢則明年1月就會發射，昇達科原先預期明年低軌衛星成長上看6成，但隨著衛星酬載系統零組件的成長態勢明確，明年放量出貨帶動下，整體成長力道可望更勝預期。

昇達科今日參加「Taiwan Space 2022低軌衛星產業菁英論壇暨產業交流活動」，昇達科大方透露，客戶的第二代衛星發射進展比預期快，衛星酬載系統零組件的成長態勢明確，明年將正式放量出貨，也因此上修明年低軌產品的成長力道，預估用於天上的衛星酬載系統的營收占比將達五成，其毛利率高於平均，也將拉動整體毛利率表現。

昇達科進一步談到，目前在衛星酬載系統的零組件方面，主要有二家大型低軌衛星系統商客戶，近期最大客戶進展比預期快，可望成為明年低軌衛星業務的成長主要動能，昇達科現在對明年天上衛星酬載系統零組件的看法更明確也樂觀。至於另一家A客戶，儘管天上衛星還沒正式發射，但實驗室階段都做完，明年則有規畫超過百顆的衛星發射計畫，昇達科是唯一供應商，整體來說，昇達科看好明年最大成長的重點是飛上天，相較今年在送樣階段，營收占比僅個位數，預估明年天上的營收在低軌產品的占比將達五成。至於地面基地台，昇達科表示，明年出貨持續成長，隨著客戶鋪設，預估使用量會持續成長，仍是重要成長動能之一。

昇達科在低軌市場主要客戶包括3大營運商(SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon)以及4大系統設備商，為製造商之直接合格供應商，以技術優勢直接合作天線端各式產品項目，供應產品包括地面站/使用者終端/衛星酬載之天線前端各式元件，認證產品項目已超過20多款，陸續量產及試產品項持續增加中，昇達科先前法說就預估明年低軌衛星成長上看6成，但現階段在衛星酬載系統零組件的成長態勢明確，明年將正式放量出貨，成長力道可望更勝預期。