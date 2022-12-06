全球在後疫情時代陷入停滯性通膨，國民黨立院黨團今開記者會要求政府正視經濟成長趨緩以及物價上漲問題。國民黨立委吳怡玎分析，通膨將來會降下來，但主要原因在於需求變少了，因人民生活變得更困苦，失業問題會比通膨持續時間更長，蔡政府必須要有所為，而不是在人民背後捅一刀。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據主計處統計，10份各項消費性物價年增率均大幅上漲，包括蛋類漲34.53％、調理食品6.32％、外食費6.40％。換言之，吃、用、住、行通通漲價；另根據主計總處統計數字顯示，今年1-9月份實質經常性薪資呈現負成長0.07％，萬物齊漲，只有薪水不漲。

曾銘宗也指出，根據國內6家、國外12家主要機構對本、明年經濟成長率預測，平均預測今年經濟成長3.17％，明年2.28％，將近降了1％。另外，今年CPI18家主要機構預測平均數為2.98％，明年1.84％。在失業率預估今年為3.69％，明年為3.79％，預估明年景氣依舊疲軟，失業率將比今年還高。

曾銘宗要求蔡英文政府，必須協助受衝擊產業具體措施、解決高房價問題、照顧弱勢家庭及青年朋友，以及平衡民生物價、減輕生計負擔，這些都是蔡英文總統曾經做出的承諾，請民進黨不要只會選舉、口號治國。

首席副書記長謝衣鳯表示，物價有易漲難降的僵固性格，當行政院平抑物價手段不夠快速、普及的時候，會傷害到所有生活不易的百姓。行政院去年與今年超收稅額，可以利用今年度利用財政政策手段，以降稅的方式，減緩物價上漲的趨勢。但若明年全球需求減緩，我國製造業出口不易的情況下，稅收又不若今年大額超收時，政府能夠使用財政政策手段將會有限，屆時民進黨政府又該如何因應？

吳怡玎表示，通貨膨脹的陰霾並未完全消散，全球正處於停滯性通膨，買東西變貴了、薪水變薄了、失業率變高了。蔡政府面對這一波停滯性通膨，到底做了什麼？什麼事也沒做。