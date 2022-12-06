政治人物論文門不斷連環爆，國安局長陳明通在台大國發所指導的論文備受討論，昨又傳出有9名學生論文雷同；對此，曾為陳明通學生的立委高嘉瑜說，預期內閣年後改組，黨內都有共識，陳明通應該很快就會下台。

高嘉瑜在《新聞不芹菜》專訪，主持人黃光芹提到，陳明通指導的論文又傳出「9胞胎」，新黨游智彬指稱有9份論文差不多，顯然陳明通是個問題，一個國安局長沒有信度，是否應該下台。

高嘉瑜指出，寫論文一開始學生可能不知道怎麼寫論文，需要教授指導，但陳明通可能後來收太多學生，拿資料給學生參考，結果大家參考的內容都很類似，被拿出來檢驗，當然台大會有一些處理，這對民進黨而來說，是不定時炸彈，可能會造成很大的影響，應該趕快處理、統一說明。

高嘉瑜評估，預期內閣年後改組，雖然現在非常煎熬，是陣痛期，對吳怡農、選舉都會有影響，已經要啟動內閣改組了，這牽動到整個內閣團隊，牽一髮動全身，國安局長又是情報方面很重要的位置，可能礙於內閣團隊，這是遲早的事，畢竟黨內大家都有共識，不用擔心，應該很快就會下台。